MotoE 2025 | Tommaso Occhi del Team Sic58 brilla a Le Mans nonostante la caduta

Si è concluso sul leggendario circuito di Le Mans, in Francia, il primo round della stagione 2025 di MotoE. Un weekend positivo per il pilota ferrarese TommasoOcchi (foto), che gareggia nel TeamSic58 di Paolo Simoncelli, che ha mostrato segnali di crescita importanti fin dalle prime sessioni. Dopo aver ridotto sensibilmente il gap dai piloti di testa, una caduta in gara 1 ha purtroppo compromesso la possibilità di lottare per una posizione nel gruppo. Un episodio che ha rallentato il ritmo, ma non la determinazione.Grazie all’incredibile lavoro del Team, la moto è stata rimessa in pista per gara 2, dove il pilota ha concluso in 13esima posizione, portando a casa punti preziosi e sensazioni incoraggianti."Torno da questo weekend con un bagaglio di esperienza che mi permetterà di arrivare ad Assen ancora più preparato – ha dichiarato il pilota – Ringrazio di cuore il mio Team per il supporto e la professionalità, gli sponsor che continuano a credere nel mio percorso e tutte le persone che mi sostengono, in pista e da casa". 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - MotoE 2025: Tommaso Occhi del Team Sic58 brilla a Le Mans nonostante la caduta

Tommaso Occhi, un ferrarese al via del mondiale di MotoE. Nel nome del Sic - Un ferrarese nel mondo della MotoE. Tommaso Occhi classe 2003, infatti, prenderà parte al mondiale delle due ruote elettriche – al via sabato 10 maggio a Le Mans, in Francia – a bordo di un bolide del team Sic58 Squadra Corse. Una squadra fondata da Paolo Simoncelli, papà di Marco, celeberrimo... 🔗Leggi su ferraratoday.it

Prima di Sanremo 2025 con Lucio Corsi, Tommaso Ottomano vinceva gli MTV VMA 2023 con i Maneskin - Lucio Corsi, Maneskin, Jovanotti, Chiello e i Baustelle, tutti questi autori hanno in comune un solo uomo: il regista e produttore musicale Tommaso Ottomano.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

