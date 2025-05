Motocross d’epoca a Miravalle Gran pubblico e bilancio in positivo

Arezzo, 12 maggio 2025 – La città di Arezzo si prepara a vivere una nuova emozionante avventura motoristica, con il Moto Club Brilli Peri di Montevarchi che, per il terzo appuntamento in poco più di due mesi, ha nuovamente riempito il Miravalle Circuit. Il fine settimana scorso ha visto protagonisti i piloti del Campionato Italiano di motocross d’epoca, confermando la reputazione del club come epicentro delle competizioni motoristiche di alto livello.

Arezzo, 12 maggio 2025 – Terzo evento di livello nazionale in poco più di due mesi e terzo centro pieno per il Moto Club Brilli Peri di Montevarchi. Nel fine settimana appena trascorso, il sodalizio valdarnese ha ospitato al Miravalle Circuit il terzo round del Campionato Italiano di Motocrossd’epoca, confermandosi punto di riferimento per l’organizzazione di competizioni motoristiche di primo piano. Ben 170 piloti, provenienti da ogni angolo del Paese, si sono ritrovati sul celebre tracciato toscano, magistralmente allestito per rispondere alle specifiche esigenze delle moto storiche – ammesse quelle prodotte fino al 1989, con una deroga al 1996 per alcune categorie.Il risultato? Due giornate di sport, spettacolo e passione che hanno saputo coinvolgere e stupire il pubblico presente, con manche combattute fino all’ultimo metro. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Motocross d’epoca a Miravalle. Gran pubblico e bilancio in positivo

Motocross d'epoca a Miravalle - Arezzo, 09 maggio 2025 – Dopo gli Internazionali d'Italia a febbraio e il Campionato italiano Prestige soltanto due settimane fa, Montevarchi si conferma ancora una volta capitale del motocross nazionale. Il prossimo appuntamento, in programma sabato 10 e domenica 11 maggio, vedrà protagoniste le moto storiche: arriva al Miravalle Circuit la terza tappa del Campionato Italiano Motocross d'Epoca, un evento che mescola adrenalina, passione per i motori e autentica cultura motociclistica.

Motocross d'epoca a Montevarchi: Miravalle ospita il campionato italiano - MONTEVARCHI Miravalle torna alla ribalta nazionale in un fine settimana di grande spettacolo. Il motocross è di nuovo protagonista a Montevarchi con il campionato italiano motocross d'epoca. Già 150 i piloti iscritti e tra i più attesi spiccano i fratelli aretini Alessandro e Giorgio Orbati, due punte di diamante della grande pattuglia degli specialisti toscani, e i 79enni Gianfranco Colombari, dal Piemonte, e Enzo Quarin, dal Friuli Venezia Giulia, i conduttori più longevi in attività, un esempio straordinario di passione per le due ruote.

Il motocross d'epoca protagonista al Miravalle Circuit - Tre gare di campionato italiano in quattro mesi: se c'è bisogno di un dato per comprendere quale sia l'importanza di Montevarchi e del Miravalle Circuit nel panorama del motocross nazionale (e non solo), questo è sicuramente il più chiaro. Così, dopo gli Internazionali d'Italia, a febbraio, e il...

