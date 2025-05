Mosca costruirà centrali nucleari in Vietnam

Mosca e Hanoi hanno raggiunto un'importante intesa per la costruzione di centrali nucleari in Vietnam. Le due nazioni si sono impegnate a negoziare e firmare accordi che prevedono lo sviluppo di impianti dotati di tecnologia avanzata, garantendo al contempo il rispetto delle normative di sicurezza e sostenibilità. Questo progetto rappresenta un passo significativo nella cooperazione energetica tra Russia e Vietnam, promuovendo un futuro a basse emissioni di carbonio per il paese del Sud-est asiatico.

Cosa riportano altre fonti

