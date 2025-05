Morto Fabrizio Borra il fisioterapista dei campioni Come una coltellata | da Tamberi a Jovanotti il lutto di tanti sportivi e artisti

Fabrizio Borra, stimato fisioterapista bresciano, ha stretto legami con alcuni dei più grandi nomi dello sport e dello spettacolo, da Tamberi a Jovanotti. La sua recente scomparsa, avvenuta all'età di 64 anni dopo una lunga lotta contro il cancro, ha suscitato profonde emozioni. Celebre per aver riabilitato Marco Pantani, Borra resterà nei cuori di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare con lui.

Tamberi, Dovizioso, Pogacar, Alonso e persino Jovanotti. Tutti hanno pianto la morte di FabrizioBorra, storico fisioterapista dei campioni dello sport, ma anche di tantiartisti e Vip. Bresciano di origine, residente a Forlì da oltre 30 anni, è Morto all’età di 64 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore.Borra è ricordato soprattutto per aver rimesso in sesto il Pirata Pantani dopo che fu investito da un’auto alla Milano-Torino del 1995, riportando fratture multiple agli arti inferiori. Un ‘miracolo’ che venne compiuto nel centro di massofisioterapia di Forlì. Tra gli sportivi che ebbe in cura figuravano anche Michael Schumacher (dopo l’incidente a Silverstone nel 1999), Mario Cipollini, Elia Viviani e Paolo Bettini. Gianmarco Tamberi, che lo scorso anno gli aveva dedicato l’oro nel salto in alto agli Europei di Roma, gli ha riservato un post molto toccante pubblicato su Instagram: “Addio a una delle persone più incredibili che io abbia mai avuto la fortuna di incontrare. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it