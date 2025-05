Morto Fabrizio Borra fisioterapista di sportivi e vip | il dolore di Tamberi e Jovanotti

Il mondo dello sport e dello spettacolo è in lutto per la scomparsa di Fabrizio Borra, il noto fisioterapista che ha assistito campioni come Marco Pantani e Fernando Alonso, oltre a celebrità come Jovanotti e Fiorello. Originario di Brescia e residente a Forlì da più di trent'anni, Borra, 64 anni, ha lasciato un'impronta indelebile nella vita di molti, nonostante la sua lunga battaglia contro la malattia.

E’ morto Fabrizio Borra, il fisioterapista dei campioni e dei vip. Il dolore di Jovanotti: “E’ stato un innovatore” - Forlì, 11 maggio 2025 – Se n’è andato Fabrizio Borra, il fisioterapista che curava i campioni e i personaggi del mondo delle spettacolo. Borra aveva 64 anni, era d’origine bresciana ma viveva a Forlì da una trentina d’anni. Si è spento stamattina a Forlì, a seguito di una lunga malattia. Borra era il fisioterapista più noto e ambito da parte del mondo dello sport e dello spettacolo. Tra i vip da lui seguiti si ricordano, tra gli altri, Alonso, Schumacher, Briatore, Pantani, Tamberi, Jovanotti e Benigni. 🔗Leggi su ilrestodelcarlino.it

È morto Fabrizio Borra dopo la lotta contro il tumore. Chi era il fisioterapista dei campioni e dei vip che curò Pantani, Schumacher e Jovanotti - È morto a Forlì, all’età di 64 anni, Fabrizio Borra, fisioterapista tra i più noti del panorama sportivo. Originario di Brescia, ha lottato per un anno contro un tumore. Dalla Formula 1 al ciclismo, dal basket alla musica, Borra ha accompagnato atleti e artisti nei momenti più delicati della loro carriera. Il 64enne è stato, infatti, il fisioterapista di Michael Schumacher, Fernando Alonso, Andrea Dovizioso, Gianmarco Tamberi. 🔗Leggi su open.online

