Morto Fabrizio Borra fisioterapista di sportivi e vip | il dolore di Tamberi e Jovanotti

Il mondo dello sport e dello spettacolo piange la scomparsa di Fabrizio Borra, noto fisioterapista che ha assistito numerosi campioni, tra cui Marco Pantani e Fernando Alonso, e celebrità come Jovanotti e Fiorello. Originario di Brescia, Borra viveva a Forlì da oltre 30 anni. All'età di 64 anni, lascia un'eredità di professionalità e passione, dopo aver lottato a lungo contro una malattia.

