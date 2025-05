Morto accoltellato | Lorenzo è stato ucciso per una spinta

Lorenzo Cristea, un giovane di appena 20 anni originario di Trebaseleghe, è tragicamente deceduto dopo essere stato accoltellato nella notte di domenica 4 maggio a Castelfranco. La fatalità sarebbe scaturita da una banale spinta all'interno del privè della discoteca

Lorenzo Cristea, il 20enne di Trebaseleghe accoltellato a morte domenica 4 maggio a Castelfranco, sarebbe Morto per una banale spinta all'interno del privè della discoteca "La Playa Beach Club". La discussione che era degenerata in un violenta rissa avvenuta lungo via Pagnana, a 800 mentre dal. 🔗Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Morto accoltellato: Lorenzo è stato ucciso per una spinta

Approfondimenti da altre fonti

Lorenzo ucciso a 20 anni, un video drammatico riprende tutto: cosa è successo. Parlano i genitori. - CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) – Emergono dettagli angoscianti sull’uccisione del ventenne Lorenzo Cristea, morto accoltellato nella notte tra sabato e domenica fuori da una discoteca. A parlare ora so ... 🔗nordest24.it

Muore accoltellato fuori dalla discoteca Baita al Lago a Castelfranco Veneto a 20 anni, grave un altro giovane - Un 20enne è morto accoltellato fuori dalla discoteca Baita al Lago a Castelfranco Veneto dopo una lite. Ferito un 22enne: rischia la vita ... 🔗virgilio.it

Rissa fuori dal locale, Lorenzo muore accoltellato. Il papà di uno dei ragazzi: «La lite nel locale, erano stranieri. Poi sono arrivati i buttafuori» VIDEO - CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - «Spostatevi, qui ci siamo noi. E una volta fuori dal locale li hanno aggrediti», poi l'epilogo drammatico fuori dalla discoteca Playa Loca, nelle vicinanze della Baita ... 🔗msn.com