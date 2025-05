Morte di Sara Marzolino | la procura dispone l' autopsia

La morte di Sara Marzolino, giovane di 22 anni deceduta in un tragico incidente stradale a Genova, ha sollevato interrogativi e commozione. La procura ha disposto un'autopsia sul suo corpo per chiarire le circostanze della tragedia, avvenuta nella notte tra sabato e domenica in via Buozzi. Gli inquirenti esaminano anche i filmati delle telecamere di sorveglianza.

La procura di Genova ha disposto l'autopsia sul corpo di SaraMarzolino, la 22enne di Reggio Emilia morta nell'incidente stradale della notte tra sabato e domenica in via Buozzi, a Genova, all'altezza dell'intersezione con via San Benedetto al Porto. Al vaglio degli inquirenti i filmati delle. 🔗Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Morte di Sara Marzolino: la procura dispone l'autopsia

Attivista muore a Genova. La 22enne Sara Marzolino sbalzata contro il semaforo: "Addio grande compagna" - La studentessa, militante di Aq16, travolta dall’auto di una guardia giurata. Stava attraversando la strada nella notte con un’amica rimasta illesa . . 🔗msn.com

Sara Marzolino, travolta e uccisa a 22 anni a Genova: addio alla giovane attivista dei Fridays for Future - Sara Marzolino, 22 anni e attivista dei Fridays for Future, è stata travolta da un’auto in via Buozzi. Aperta un’indagine. 🔗41esimoparallelo.it

Genova, 22enne muore investita mentre attraversa la strada fuori dalle strisce - Era l’alba di domenica quando Sara Marzolino, 22enne originaria di Reggio Emilia , è stata travolta da un’auto mentre attraversava via Buozzi, all’incrocio con via San Benedetto, nella zona di Dinegro ... 🔗informazione.it