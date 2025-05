Morte di Sara Marzolino | la procura dispone l' autopsia

La tragica morte di Sara Marzolino, 22enne di Reggio Emilia, avvenuta in un incidente stradale a Genova, ha suscitato grande attenzione. La procura ha disposto l'autopsia sul suo corpo per chiarire le circostanze della sua morte. Gli inquirenti stanno esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

La procura di Genova ha disposto l'autopsia sul corpo di SaraMarzolino, la 22enne di Reggio Emilia morta nell'incidente stradale della notte tra sabato e domenica in via Buozzi, a Genova, all'altezza dell'intersezione con via San Benedetto al Porto. Al vaglio degli inquirenti i filmati delle. 🔗Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Morte di Sara Marzolino: la procura dispone l'autopsia

Ne parlano su altre fonti

Sara Marzolino travolta e uccisa a 100 all’ora a Genova: forse autista al telefono. C’è il video - Travolta da un’auto a 100 km/h mentre attraversava fuori dalle strisce in via Buozzi: Sara Marzolino, 22 anni, è morta sul colpo ... 🔗fanpage.it

Saran Marzolino muore a 22 anni investita da un’auto. Era attivista ambientale e studentessa a Parma - Una tragica notizia scuote le comunità di Reggio Emilia e Parma: Sara Marzolino, 22enne attivista molto conosciuta per il suo impegno sociale e - ParmaPress24 ... 🔗parmapress24.it

Reggio piange Sara Marzolino: “Se ne è andato un fiore raro”. VIDEO - REGGIO EMILIA – Il ricordo e il dolore. Per l’amica e compagna con cui si è condiviso intensamente ogni attimo della propria vita e che all’improvviso non c’è più. Al Laboratorio Aq16 oggi pomeriggio ... 🔗reggionline.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Travolta da un'auto nella notte a Genova: muore a 22 anni Sara Marzolino

Tragedia nella notte a Genova, dove una ragazza di 22 anni è morta dopo essere stata investita da un’auto in via Buozzi, all’incrocio con via San Benedetto al Porto.