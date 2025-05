Morte di Giada Zanola al via il 23 settembre il processo contro l' ex compagno Andrea Favero

Il 23 settembre avrà inizio il processo contro Andrea Favero, accusato dell'omicidio di Giada Zanola, la sua ex compagna di 33 anni. La tragedia si è consumata nella notte tra il 29 e 30 maggio 2024 a Vigonza, dove vivevano insieme al figlio. Favero è stato rinviato a giudizio per il presunto crimine.

È stato rinviato a giudizio AndreaFavero, il 39enne autotrasportatore che avrebbe ucciso la 33enne ex compagna GiadaZanola gettandola da un cavalcavia sull'autostrada A4 nella notte tra mercoledì 29 e giovedì 30 maggio 2024 a Vigonza, dove abitavano insieme al figlio e che è accusato di. 🔗Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Morte di Giada Zanola, al via il 23 settembre il processo contro l'ex compagno Andrea Favero

