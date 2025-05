morbillo come si manifesta e l importanza del vaccino come arma di prevenzione

Il morbillo è un'infezione virale altamente contagiosa, caratterizzata da febbre, tosse e macchie rosse sulla pelle. Sebbene spesso si risolva senza gravi conseguenze, può essere pericoloso, soprattutto nei bambini. Il dottor Mario Emiliano ci spiega perché la vaccinazione rappresenta un'arma fondamentale per prevenire questa malattia.

Bimbi morti per morbillo in Texas, Kennedy Jr fa marcia indietro: "Vaccino serve" - (Adnkronos) – "Il modo migliore per prevenire la diffusione del morbillo è il vaccino Mpr''. Il segretario alla Salute Usa Robert Kennedy Jr. ha fatto marcia indietro rispetto alla sua precedente posizione no vax dopo la seconda morte per morbillo negli Stati Uniti. Due decessi avvenuti entrambi in Texas, lo stato con il maggior numero