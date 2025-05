Monza vittoria con assist | Zeroli festeggia sui social il primo lampo in Serie A

Il Monza sbanca la Dacia Arena battendo l’Udinese: tra i sorrisi della serata c’è anche quello di Kevin Zeroli 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Monza, vittoria con assist: Zeroli festeggia sui social il primo lampo in Serie A

Zeroli festeggia il primo assist in A: "Finalmente di nuovo in campo!" - Zeroli festeggia il primo assist in A: 'Finalmente di nuovo in campo!' Il Monza ha vinto 2-1 contro l'Udinese nella domenica di Serie A: la squadra brianzola ha trovato la vittoria per la prima volta ... 🔗informazione.it