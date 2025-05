Monza fa largo alle idee imprenditoriali | 200 studenti in lizza per le premiazioni

Monza accoglie l'innovazione con il progetto "Learn by Doing – vinci se convinci", che vede 200 studenti delle scuole superiori in gara per presentare le loro idee imprenditoriali. Mercoledì 14 maggio, la sala consiliare del comune ospiterà l'evento conclusivo, un'occasione per celebrare il talento giovanile e la creatività.

Sarà la sala consiliare del comune di Monza a fare da cornice, mercoledì 14 maggio alle ore 10, all’evento conclusivo del progetto “Learn by Doing – vinci se convinci”: una sfida tra idee, innovazione e spirito imprenditoriale che ha coinvolto oltre 200 studenti delle scuole superiori di Monza e. 🔗Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Monza fa largo alle idee imprenditoriali: 200 studenti in lizza per le premiazioni

Le notizie più recenti da fonti esterne

Monza fa largo alle idee imprenditoriali: 200 studenti in lizza per le premiazioni - Durante l’evento, che vedrà partecipare circa 100 ragazzi, verrà proclamato il team vincitore, che potrà presentare dal vivo il proprio progetto davanti alla platea istituzionale e otterrà un corso ... 🔗monzatoday.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Natale 2020: le idee regalo firmate Mediacom

Anche per il Natale 2020 Mediacom si conferma un?inesauribile fonte di utili idee regalo Un MiniPC per l?intrattenimento di tutta la famiglia, ma anche per studio e la produttivit? individuale, un?elegante cornice multimediale su cui caricare le foto appena scattate con il proprio smartphone, una raffinata lampada a led con USB charger o un versatile speaker Bluetooth sono solo alcune delle proposte che Mediacom suggerisce come strenne per il prossimo Natale.