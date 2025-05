Monza-Empoli l' ultima partita dei bagaj in serie A in casa | strade chiuse e divieti

Ultima partita casalinga del Monza in Serie A, domenica 18 maggio all’U-Power Stadium, contro l’Empoli. Nonostante la retrocessione già certa, i bagaj vogliono chiudere in bellezza per i loro tifosi. Attenzione ai divieti e alle strade chiuse: il calcio d'inizio è fissato per le 15, ma l'atmosfera promette di essere elettrizzante.

ultimapartitacasalinga del Monza nella massima serie. Domenica 18 maggio all’U-Power Stadium si disputerà Monza-Empoli. I bagaj sono già retrocessi in serie B, ma domenica tenteranno di regalare ai loro tifosi una vittoria casalinga. Il calcio di inizio è fissato per le 15 ma, come sempre, la. 🔗Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Monza-Empoli l'ultima partita dei bagaj in serie A in casa: strade chiuse e divieti

Le notizie più recenti da fonti esterne

Orsi punge la Roma: “Lo Scudetto è vicino. Non mi ricordo l’ultima partita che ha giocato contro una squadra…” - Nel contenitore radiofonico mattutino “Radio Radio Lo Sport” in onda sulle frequenze di “Radio Radio“, si è parlato anche di Roma (collegato telefonicamente il giornalista Stefano Carina), con la squadra giallorossa che dopo un inizio di campionato disastroso, si sta riprendendo, aggacciando praticamente la zona europea. A riguardo’opinionista ed ex portiere della Lazio, Fernando Orsi, […]L'articolo Orsi punge la Roma: “Lo Scudetto è vicino. 🔗Leggi su .com

4 Torri sfida UniTrento: ultima partita interna della stagione - Ultima partita interna oggi pomeriggio per la 4 Torri: al palasport cittadino arriva l’UniTrento (inizio ore 17.30). Entrambe le squadre sono desiderose di ben comportarsi in questa che è la penultima uscita stagionale: per la squadra di casa la necessità di ottenere una vittoria di fronte al proprio pubblico, un successo che ormai manca da quattro turni (di cui due interni).Queste la parole di coach Roberto De Marco: "L’ultima partita della stagione in casa deve essere un ulteriore stimolo a fare del nostro meglio – spiega il tecnico romagnolo – sia per noi stessi, sia per salutare e ... 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Roma, Papa Leone XIV è già stato all’Olimpico: l’ultima partita con Fonseca in panchina - Papa Leone XIV, da poche ore eletto al soglio pontificio, è già diventato un personaggio amatissimo anche tra i tifosi romanisti. Oltre alla sua passione dichiarata per il tennis, è emersa infatti una fede calcistica molto precisa: tifa Roma. A rivelarlo è padre Giuseppe Pagano, agostiniano fiorentino e suo conoscente, che ha condiviso alcuni dettagli curiosi e inediti sul passato del nuovo pontefice, in particolare sul suo legame con i colori giallorossi. 🔗Leggi su sololaroma.it

Monza-Empoli l'ultima partita dei bagaj in serie A in casa: strade chiuse e divieti. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Monza-Empoli l'ultima partita dei bagaj in serie A in casa: strade chiuse e divieti - Ultima partita casalinga del Monza nella massima serie. Domenica 18 maggio all’U-Power Stadium si disputerà Monza-Empoli. I bagaj sono già retrocessi in serie B, ma domenica tenteranno di regalare ai ... 🔗monzatoday.it

L'appello della Banda Bagaj : "Oggi ci tocca restare fuori, speriamo sia l'ultima volta" - La Banda Bagaj, gruppo organizzato del secondo anello ... perché se si vuole fare un’analisi oggettiva si deve sempre partire da se stessi. Dopo dieci anni di insuccessi possiamo dire che ... 🔗fcinternews.it