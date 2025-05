Monza-Empoli l' ultima partita dei bagaj in serie A in casa | strade chiuse e divieti

Domenica 18 maggio, l'U-Power Stadium di Monza ospiterà l'ultima partita casalinga dei bagaj in Serie A contro l'Empoli. Nonostante la retrocessione già sancita, i tifosi sperano in un'uscita di scena trionfale. Strade chiuse e divieti anticipano l'evento, mentre l'atmosfera si scalda per un match che promette emozioni. Calcio d'inizio alle 15.

ultimapartitacasalinga del Monza nella massima serie. Domenica 18 maggio all’U-Power Stadium si disputerà Monza-Empoli. I bagaj sono già retrocessi in serie B, ma domenica tenteranno di regalare ai loro tifosi una vittoria casalinga. Il calcio di inizio è fissato per le 15 ma, come sempre, la. 🔗Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Monza-Empoli l'ultima partita dei bagaj in serie A in casa: strade chiuse e divieti

