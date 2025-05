Monza due anziani morti dopo il ricovero a Villa Gioia | aperta un’inchiesta

Due anziani sono morti dopo un ricovero nella casa famiglia Villa Gioia di Monza, dove erano stati accolti in buone condizioni di salute. Le indagini della Procura di Monza sono state avviate a seguito delle preoccupanti condizioni riscontrate dai familiari, tra cui dimagrimento, disidratazione e piaghe da decubito.

Monza, 12 maggio 2025 - La Procura di Monza indaga su due anziani entrati nella casa famiglia VillaGioia di via Cattaneo a Monza in discreto stato di salute e portati via dai parenti dopo alcuni mesi perché trovati dimagriti, disidratati, con piaghe da decubito, condizioni che poi li avrebbero portati alla morte.Le denunce sono state presentate dai familiari di un uomo di 83 anni di Meda e di un 87enne di Vimercate. Nel periodo di Pasqua i carabinieri del Nas hanno eseguito un sopralluogo con l’ausilio del 118 che ha trasportato gli ultimi ospiti presenti - nel frattempo raggiunti dai parenti allertati dai militari - in ospedale. Quando VillaGioia ha aperto nell'ottobre scorso ospitava 12 anziani.A dicembre è morto a 83 anni Paolo Tucci, ex presidente dell’Associazione combattenti e reduci di Meda. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Monza, due anziani morti dopo il ricovero a Villa Gioia: aperta un’inchiesta

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Verona, entrano in villa abbandonata e trovano due anziani morti - (Adnkronos) – Una coppia di anziani coniugi è stata trovata morta nella loro villetta di Montericco, sui colli sopra Verona. A scoprire i cadaveri sabato scorso tre ragazzini appassionati di urbex, l'esplorazione urbana che consiste nell’entrare in strutture presumibilmente abbandonate. Come ritenevano fosse quella dove sono entrati scavalcando il cancello, molto distante dall'entrata della villetta, dal […] 🔗Leggi su periodicodaily.com

Verona, entrano in villa abbandonata e trovano due anziani morti - (Adnkronos) – Una coppia di anziani coniugi è stata trovata morta nella loro villetta di Montericco, sui colli sopra Verona. A scoprire i cadaveri sabato scorso tre ragazzini appassionati di urbex, l’esplorazione urbana che consiste nell’entrare in strutture presumibilmente abbandonate. Come ritenevano fosse quella dove sono entrati scavalcando il cancello, molto distante dall’entrata della villetta, dal momento che la coppia conduceva una vita molto appartata e pare non coltivasse alcuna relazione sociale. 🔗Leggi su ildenaro.it

Verona, entrano in villa abbandonata e trovano due anziani morti - (Adnkronos) – Una coppia di anziani coniugi è stata trovata morta nella loro villetta di Montericco, sui colli sopra Verona. A scoprire i cadaveri sabato scorso tre ragazzini appassionati di urbex, l'esplorazione urbana che consiste nell’entrare in strutture presumibilmente abbandonate. Come ritenevano fosse quella dove sono entrati scavalcando il cancello, molto distante dall'entrata della villetta, dal […]L'articolo Verona, entrano in villa abbandonata e trovano due anziani morti proviene da Webmagazine24. 🔗Leggi su .com

Monza, due anziani morti dopo il ricovero a Villa Gioia: aperta un’inchiesta; Villasanta, coppia di anziani travolta da un'auto all'uscita dal supermercato: morto il 78 enne Cosimo Crisci, gravissima la moglie; Villasanta (Monza), coppia travolta da un’auto all’uscita del supermercato: morto 78enne, gravissima la moglie; Marito e moglie travolti da un'auto all'uscita dal super: lui è morto. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Monza, due anziani morti dopo il ricovero a Villa Gioia: aperta un’inchiesta - Entrati in discrete condizioni di salute, sono stati portati via dai parenti dopo pochi mesi perché trovati dimagriti, disidratati e con piaghe da decubito. E poco dopo sono deceduti ... 🔗ilgiorno.it

Incidente A4, due morti/ Impatto devastante fra auto e mezzi di lavoro: coppia deceduta sul colpo - Quando i vigili del fuoco sono riusciti a raggiungere il luogo dell’incidente hanno trovato i due anziani già morti, mentre fortunatamente gli uomini a bordo dei mezzi di lavoro ne sono usciti ... 🔗ilsussidiario.net

Una panchina a Monza per ricordare i morti sul lavoro - Una panchina bianca, in memoria di tutte le vittime degli incidenti avvenuti nei luoghi di lavoro, è stata inaugurata oggi davanti all'ingresso del Tribunale di Monza, in occasione della Giornata ... 🔗ansa.it