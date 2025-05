Monumenti aperti a Chieti | il 17 e 18 maggio un viaggio nei teatri storici della città

Scopri Chieti sotto una nuova luce il 17 e 18 maggio 2025 con la prima edizione locale di

Chieti ospita la prima edizione locale di Monumenti aperti , evento nazionale dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale, in programma sabato 17 e domenica 18 maggio 2025 dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.Il progetto, dal titolo "Passione teatro. La storia continua". 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Monumenti Aperti 2025: il 17 e 18 maggio Chieti mostra le sue meraviglie - Monumenti Aperti 2025 è pronta a celebrare il patrimonio culturale italiano in un evento diffuso che attraverserà l'intero Paese dal 3 maggio al 9 novembre. Con 800 monumenti aperti in 87 città di 19 regioni, la manifestazione apre le porte di monumenti, abbazie, castelli e luoghi reconditi per... 🔗Leggi su chietitoday.it