Montesilvano piange la scomparsa di Morgan Mezzazappa

Montesilvano è in lutto per la prematura scomparsa di Morgan Mezzazappa, 52 anni, stimato dipendente della Proger di San Giovanni Teatino. La sua morte, avvenuta a causa di una malattia, ha suscitato un’ondata di affetto e ricordi da parte di colleghi e amici, che ne ricordano la dedizione e la passione per il lavoro.

È morto all'età di 52 anni MorganMezzazappa di Montesilvano. Stimato e conosciuto dipendente della società di San Giovanni Teatino Proger che si occupa di ingegneria, è venuto a mancare prematuramente a causa di una malattia. Tanti i messaggi di affetto nei suoi confronti da parte dei colleghi

Montesilvano piange Morgan Mezzazappa: funerali lunedì 12 maggio nella Chiesa della Beata Vergine del Monte Carmelo - Morgan Mezzazappa è morto a 52 anni. I funerali si terranno lunedì 12 maggio alle 15:30 nella Chiesa della Beata Vergine ... 🔗41esimoparallelo.it