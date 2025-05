Montesilvano di nuovo capitale degli scacchi per il Trofeo scacchi scuola e nel 2026 tornano i mondiali giovanili

Montesilvano si riconferma capitale degli scacchi con il "Trofeo scacchi scuola", in svolgimento dall'11 al 14 maggio al pala Dean Martin. Con un record di 357 squadre partecipanti da tutta Italia, il torneo coinvolge giovani talenti provenienti da ogni ordine e grado. Inoltre, nel 2026, torneranno a Montesilvano i mondiali giovanili di scacchi.

Ancora grandi trofei di scacchi a Montesilvano. Dall'11 maggio il pala Dean Martin ospita il "Trofeoscacchiscuola", fino al 14 maggio.Il torneo di quest'anno ha registrato un record di partecipazione con ben 357 squadre provenienti da tutta Italia, coinvolgendo studenti di ogni ordine e.

