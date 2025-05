Monteforte Irpino smarrito il piccolo Benji | l' appello dei padroncini

Ieri pomeriggio, un momento di angoscia ha colpito la comunità di Monteforte Irpino: Benji, un barboncino nero di un anno e quattro mesi, si è smarrito in Via Molinelle. L’ultima avvistamento lo ha visto nei pressi del Parco Sibilia. Per chi volesse aiutare nel riconoscimento, Benji indossa una pettorina rossa e ha un carattere affettuoso.

Ieri pomeriggio il piccoloBenji, un barboncino nero di un anno e quattro mesi, si è smarrito in Via Molinelle a MonteforteIrpino. L'ultima segnalazione lo colloca nei pressi di Parco Sibilia.I dettagli utili per il riconoscimentoBenji indossa una pettorina di colore rosso e.

