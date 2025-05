Montanaro Trail foto e classifica dell’edizione 2025

San Marcello (Pistoia), 12 maggio 2025 – Sotto l’egida del Comune di San Marcello Pistoiese e dell’Unione dei Comuni Montani dell’Appennino Pistoiese, si è disputata la 12ª edizione del MontanaroTrail, manifestazione organizzata con passione e competenza dalla sezione locale dell’Ascd Silvano Fedi.Qui le classifiche (link esterno)L’edizione 2025 si è confermata appuntamento di rilievo nel panorama del Trail toscano, grazie a tre proposte differenti per difficoltà e impegno: la classica 50 km (con 3.550 metri di dislivello positivo), la più agile ma altrettanto affascinante 25 km, e l’iniziativa non competitiva di Nordic Walking su un tracciato di 12 km.MontanaroTrail, le foto della corsaI percorsi, tracciati per la maggior parte lungo sentieri segnalati CAI, si sono snodati attraverso crinali, boschi di castagni, faggi e conifere, offrendo ai partecipanti un’esperienza immersiva nel cuore della Montagna Pistoiese, tra natura incontaminata, storia e tradizioni. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Montanaro Trail, foto e classifica dell’edizione 2025

