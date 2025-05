Monreale il testimone | In piedi sulla moto mentre scarrellava la pistola

Monreale, una notte di tensione e caos. In piedi sulla moto, un giovane scarrellava la pistola mentre un gruppo di amici si trovava al Bar Italia. La situazione degenerò rapidamente: una lite tra ragazzi vicino al Bar 365 e alla banca Unicredit attirò l’attenzione, segnando l’inizio di un drammatico racconto di eventi.

"La notte dei fatti accaduti mi trovavo con alcuni amici al Bar Italia. Ad un certo punto notavo molta confusione e, girandomi, mi accorgevo che vi era una lite in atto tra alcuni ragazzi in prossimità del Bar 365 e della banca Unicredit": a parlare, nel racconto fatto al pm, è uno dei testimoni della strage di Monreale in cui sono morti lo scorso 27 aprile tre giovani. "In questo stesso frangente avvertivo alcuni colpi d'arma da fuoco e decidevo quindi di scappare con la mia comitiva verso l'attività denominata 'Sconza Joco', situata alle spalle del bar Italia, dopo l'incrocio con Via Palermo - ha proseguito il testimone -. Prima di arrivare alla suddetta attività, mi giravo verso il bar Italia e notavo una moto di grossa cilindrata che proveniva da via Palermo e girava verso via Benedetto d'Acquisto con due soggetti a bordo senza casco".

Cosa riportano altre fonti

Giovani uccisi a Monreale, il testimone: “Confusione e sangue a terra, ho avuto paura” – Video - (Adnkronos) – "Eravamo pronti per pulire Monreale, sono un operatore ecologico. Ma poi ho visto confusione, persone che scappavano e sangue a terra, mi sono spaventato e ho avuto paura per mio figlio che era in giro". Così un testimone racconta all'Adnkronos gli attimi successivi alla sparatoria avvenuta dopo una lite in piazza nella città […] 🔗Leggi su periodicodaily.com

Strage di Monreale, l'indagato scoppia in lacrime e si difende: "Sono stato aggredito" | Spunta l'audio di un presunto testimone su TikTok - Il giovane, accusato della morte di Andrea Miceli, Salvo Turdo e Massimo Pirozzo, si è avvalso della facoltà di non rispondere ma ha voluto render dichiarazioni spontanee raccontando la sua versione dei fatti. Il gup ha convalidato il fermo del ragazzo 🔗Leggi su tgcom24.mediaset.it

Delitto Pierina, il giallo della moto: spunta un testimone misterioso - Rimini, 2 marzo 2025 – C’era qualcuno insieme Manuela Bianchi in garage, quando trovò il cadavere di Pierina la mattina del 4 ottobre, il giorno dopo il delitto? Perché sono trascorsi tanti minuti, più di una decina, da quando la Bianchi ha scoperto il corpo senza vita della suocera al momento in cui ha dato l’allarme? A queste e a molte altre domande sarà chiamata a rispondere la nuora di Pierina. 🔗Leggi su ilrestodelcarlino.it

Strage di Monreale, i testimoni: «Il killer si è alzato sulla moto e ha "scarrellato", poi ha sparato mentre la vittima tentava di schivare i colpi» - «La notte dei fatti accaduti mi trovavo con alcuni amici al Bar Italia. Ad un certo punto notavo molta confusione e, girandomi, mi accorgevo che vi ... 🔗msn.com

La sparatoria di Monreale, un testimone: il fermato ha alzato in aria le braccia in segno di vittoria - Mattia Conti, uno dei tre fermati per la strage di Monreale, costata la vita a tre ventenni; dopo aver fatto fuoco, avrebbe alzato in aria le braccia in segno di vittoria. Lo racconta uno dei testimon ... 🔗informazione.it

La collana con la foto del morto e gli spari: ecco “l’assassino” di Monreale - PALERMO – Mattias Conti avrebbe sparato in due distinti momenti. La prima volta a piedi, la seconda volta dopo avere fatto il giro e restando in sella alla moto Bmw. Gli investigatori sono certi di ... 🔗livesicilia.it