Mondo del basket in lutto | morto l' ex Ravenna Gianluca Alni

Il mondo del basket piange la scomparsa di Gianluca Alni, ex giocatore del Basket Ravenna. La società giallorossa esprime profondo cordoglio per la perdita di un grande sostenitore, che ha continuato a supportare il team anche dopo il ritiro, dimostrando un amore incondizionato per il club e la comunità.

Il basketRavenna esprime profondo cordoglio per la scomparsa di GianlucaAlni, ex giocatore giallorosso. "Successivamente alla fine della sua carriera cestistica, Gianluca aveva continuato a supportare incessantemente il basketRavenna, prima come tifoso e poi come sponsor dei bizantini", spiega. 🔗Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Mondo del basket in lutto: morto l'ex Ravenna Gianluca Alni

