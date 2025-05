Mondiale per Club svolta Real Madrid! Addio Ancelotti Ecco chi sarà il nuovo allenatore

Il Real Madrid è pronto a voltare pagina con l'addio di Carlo Ancelotti. Secondo le ultime indiscrezioni, Xabi Alonso si appresta a succedergli alla guida della squadra, con l'inizio del suo mandato previsto già durante il Mondiale per Club. La scelta del club spagnolo rappresenta un'importante svolta nella sua storia recente, aprendo le porte a una nuova era.

Mondiale per Club, svoltaRealMadrid! AddioAncelotti. Ecco chi sarà il nuovoallenatore dei blancos dopo il tecnico italianosvolta totale per il RealMadrid, che attende solo l’ufficialità per presentare il nuovoallenatore. Come riportato da Fabrizio Romano, la panchina del Clubsarà affidata a Xabi Alonso, che inizierà probabilmente già nel Mondiale per Club, competizione che vedrà anche l‘Inter tra le protagoniste.?? Xabi Alonso to RealMadrid, here we go! Story confirmed and deal sealed for Xabi as new manager until 2028.Staff sorted, contract in place and three year deal for Alonso with Real planning for him to start at FIFA Club World Cup.Ancelotti farewell soon, then Xabi era. ?? pic.twitter.coms6jY4DzZmx— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 12, 2025LE ULTIME «Xabi Alonso al RealMadrid, ci siamo! Confermata la storia e siglato l’accordo per Xabi come nuovoallenatore fino al 2028. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mondiale per Club, svolta Real Madrid! Addio Ancelotti. Ecco chi sarà il nuovo allenatore

Cosa riportano altre fonti

Real Madrid, Xabi Alonso al posto di Ancelotti già al Mondiale per club - Ancora tre partite e poi sarà addio. Stavolta, probabilmente, per sempre. Carlo Ancelotti lascerà il Real Madrid al termine della stagione di campionato, già prima del Mondiale per Club. Secondo la stampa iberica, il club di Florentino Perez ha deciso di puntare subito su Xabi Alonso, ex calciatore delle merengues e attuale allenatore del Bayer Leverkusen con cui nel 2024 ha vinto Bundesliga e Coppa di Germania. 🔗Leggi su lettera43.it

Ancelotti Brasile, accordo con l’ex Juve per la panchina della Selecao: sarà presente al Mondiale per Club con il Real Madrid? Tutti i dettagli - di Redazione JuventusNews24Ancelotti Brasile, accordo con l’ex Juve per la panchina della Selecao: tutti gli aggiornamenti sull’allenatoreCarlo Ancelotti sarà il nuovo allenatore del Brasile. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, è arrivato l’accordo totale tra il tecnico ex Juve e la squadra sudamericana.ANCELOTTI BRASILE – «Carlo Ancelotti e il Brasile hanno raggiunto un accordo di massima affinché l’italiano diventi l’allenatore della Seleçao per la Coppa del Mondo 2026. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Xabi Alonso sarà il nuovo allenatore del Real Madrid: firmerà un triennale dopo il Mondiale per club (Marca) - Il Real Madrid avrebbe già deciso il successore di Carlo Ancelotti: si tratta di Xabi Alonso, ex calciatore dei blancos e tecnico del Bayer Leverkusen. Subentrerebbe dopo il Mondiale per club, con Solari che farebbe da ponte tra l’allenatore italiano e lo spagnolo.Xabi Alonso sarà il nuovo allenatore del Real MadridSecondo quanto riportato da Marca:Il Real Madrid chiuderà il 25 maggio una delle tappe più gloriose della sua storia. 🔗Leggi su ilnapolista.it

Svolta Ancelotti: vicino l’accordo, firma a giugno; Calcio, Xabi Alonso lascia il Bayer Leverkusen: Momento giusto per salutare; Xabi Alonso pronto a lasciare il Bayer Leverkusen per guidare il Real Madrid; Mondiale per Club 2025, in attesa del sorteggio arriva una svolta clamorosa.... 🔗Ne parlano su altre fonti

"Il Real Madrid riparte da Xabi Alonso: in panchina già al Mondiale per Club" - Il Real Madrid perde 4-3 al Montjuic contro il Barcellona e saluta la Liga. I Blancos chiudono dunque la stagione mettendo in bacheca Mondiale per Club e Supercoppa europea. L'avventura di Carlo Ancel ... 🔗tuttosport.com

Pagina 0 | "Il Real Madrid riparte da Xabi Alonso: in panchina già al Mondiale per Club" - Il Real Madrid perde 4-3 al Montjuic contro il Barcellona e saluta la Liga. I Blancos chiudono dunque la stagione mettendo in bacheca Mondiale per Club e Supercoppa europea. L'avventura di Carlo Ancel ... 🔗tuttosport.com

Xabi Alonso subito a Madrid, guiderà il Real al mondiale per club - Xabi Alonso sarà l'allenatore del Real Madrid già nel Mondiale per club. Il club e l'allenatore che prenderà il posto di Carlo Ancelotti hanno concordato che il nuovo progetto avrà inizio ... 🔗msn.com