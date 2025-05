Monaco prudente | Musetti-Medvedev sarà una partita a scacchi Alcaraz vincerà nonostante gli alti e bassi

Guido Monaco, esperto commentatore di Eurosport, ha vissuto emozionanti giornate al Foro Italico durante gli Internazionali d’Italia 2025 di tennis. Con i campi in terra rossa di Roma come sfondo, ha analizzato i match già disputati e quelli in arrivo. Nell’ultima puntata di TennisMania, disponibile sul canale YouTube di OA Sport, si è partiti dall’analisi delle performance di Lorenzo Sonego e dei suoi avversari.

Guido Monaco, commentatore tecnico di Eurosport, ha potuto "gustarsi" alcuni giorni al Foro Italico, la casa degli Internazionali d'Italia 2025 di tennis. Sui campi in terra rossa della Città Eterna, tanti match si sono tenuti e altrettanti sono in programma. Facendo il punto della situazione, nell'ultima puntata di TennisMania in onda sul canale Youtube di OA Sport, si è partiti da Lorenzo Musetti.Il toscano ha avuto accesso agli ottavi di finale dell'evento romano e ha colpito l'attenzione di Monaco: "Mi ha fatto un'ottima impressione. Del resto, finchè gli avversari vogliono giocare a dialogare con lui da fondo, auguri.Nagashima tatticamente ha scelto la via peggiore per cercare di battere Lorenzo. Inoltre, come ammesso in conferenza stampa, il toscano ha sciorinato una delle migliori prestazioni della carriera al servizio, quindi poco altro da aggiungere.

