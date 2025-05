Molina Juventus i bianconeri piombano sul terzino dell’Atletico Madrid! Cifre concorrenza e quel dettaglio che potrebbe essere decisivo | le ultimissime

La Juventus si prepara a rinforzare le corsie esterne e ha messo gli occhi su Nahuel Molina, terzino dell'Atletico Madrid. Con la concorrenza che si fa agguerrita, i bianconeri stanno valutando attentamente le cifre e un dettaglio decisivo che potrebbe influenzare l'affare. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulle strategie di mercato della Juve.

MolinaJuventus, i bianconeripiombano sul terzinodell’AtleticoMadrid: tutti gli ultimi aggiornamenti sulle mosse dei bianconeriIl calciomercato Juve guarda in Spagna per rinforzare le corsie esterne. Tra i nomi monitorati con attenzione figura quello di Nahuel Molina, terzino destro dell’AtleticoMadrid, seguito anche da Roma e Inter. Il classe 1998, protagonista di una grande stagione con l’Udinese prima del passaggio ai Colchoneros, potrebbe tornare in Serie A dove aveva mostrato tutte le sue qualitàSecondo quando riportato da Mundo Deportivo, il futuro del campione del mondo dipenderà dalle decisioni di Diego Simeone che l’aveva voluto fortemente a Madrid. L’obiettivo del club spagnolo è quello rientrare nei 20 milioni investiti nel 2022. La Juventus è vigile anche su altri nomi come quello di Gutierrez del Girona. 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Molina Juventus, i bianconeri piombano sul terzino dell’Atletico Madrid! Cifre, concorrenza e quel dettaglio che potrebbe essere decisivo: le ultimissime

