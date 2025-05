Molina Inter i nerazzurri seguono il terzino dell’Atletico Madrid? La voce insistente dalla Spagna

L'Inter punta gli occhi su Nahuel Molina, terzino dell'Atletico Madrid. Le voci insistenti che giungono dalla Spagna suggeriscono un possibile ritorno del giocatore argentino in Serie A. I nerazzurri sono alla ricerca di rinforzi e Molina potrebbe rappresentare un'ottima opportunità nel prossimo calciomercato.

MolinaInter, i nerazzurriseguono il terzinodell’AtleticoMadrid? La voceinsistentedallaSpagna sul suo possibile ritorno in ItaliaNahuel Molina seguito dal calciomercato Inter? Questa è la novità che riguarda il giocatore argentino, che potrebbe presto tornare a calcare i campi della Serie A. Il difensore dell’Atlético Madrid, reduce da una stagione al di sotto delle attese con i Colchoneros, è finito nuovamente nel mirino di diversi club italiani. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il club spagnolo sta valutando tutte le opzioni per il futuro del giocatore, e l’ipotesi di un ritorno in Italia, dove ha già militato con la maglia dell’Udinese .appare la più concreta.Juventus, Roma e Inter sarebbero Interessate al laterale argentino, che non sarebbe contrario a cambiare aria per rilanciarsi su un nuovo palcoscenico Internazionale. 🔗Leggi su Internews24.com