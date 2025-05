MolFest 2025 | Molfetta celebra la Cultura Pop all’insegna della Libertà

Molfetta si prepara a ospitare MolFest 2025, un festival dedicato alla cultura pop che si svolgerà dal 27 al 29 giugno. Con il tema centrale della "Libertà", l'evento, organizzato da LEG Live Emotion Group e patrocinato dal Comune, promette di celebrare l'espressione creativa in tutte le sue forme, unendo arte, musica e partecipazione.

(Adnkronos) – Molfetta (BA) si prepara ad accogliere la nuova edizione di MolFest, il festival dellaCultura Pop, in programma per il 27, 28 e 29 giugno 2025. L'evento, promosso dal Comune di Molfetta e organizzato da LEG Live Emotion Group, pone al centro il tema della "Libertà", intesa come espressione individuale nel rispetto collettivo. . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

