Modena machete morsi e katana | sequestrata e picchiata per due giorni

A Modena, una donna è stata vittima di un terribile sequestrato durato due giorni, durante il quale è stata brutalmente picchiata dal compagno. Le violenze, eseguite con un machete e una katana, hanno lasciato segni evidenti sul suo corpo e sulla sua psiche. L'aggressore, un 41enne originario della Repubblica Domenicana, è ora al centro delle indagini.

sequestrata per due giorni a Modena e picchiata brutalmente dal compagno anche con l'utilizzo della parte piatta di un machete e col manico di una katana, subendo morsi e tagli di ciocche di capelli. Il presunto autore delle violenze è un 41enne originario della Repubblica Domenicana di cui oggi la procura di Modena comunica l'avvenuto arresto con custodia cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della procura stessa.Le manette dei carabinieri di Modena sono scattate venerdì scorso, l'uomo è indagato con le ipotesi di reato di lesioni personali aggravate dall'uso di armi, rapina aggravata, atti persecutori e sequestro di persona. I fatti ricostruiti da magistrati e militari dell'Arma: al culmine di reiterate condotte persecutorie, lo scorso 4 maggio l'uomo avrebbe tolto alla donna i documenti di identità e il telefono, costringendola a un giro in auto per la campagna. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Modena, "machete, morsi e katana": sequestrata e picchiata per due giorni

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sequestrata, presa a morsi e torturata con machete e katana: "Un incubo durato due giorni" - La donna è riuscita a liberarsi in un momento in cui l'uomo si era addormentato. Ora si trova ricoverata con trauma cranico e frattura del naso ... 🔗today.it