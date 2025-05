Modena-Cesena Mignani | Dobbiamo volere i playoff con tutte le nostre forze non è un obiettivo fine a se stesso

Ultimi 90 minuti del campionato di serie B che domani sera consegnerà i verdetti finali, va in scena il recupero della 34esima giornata, Modena-Cesena allo stadio Braglia alle ore 20:30. I bianconeri hanno bisogno di un punto per avere la certezza di staccare un posto ai playoff, in caso di.

