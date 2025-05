Modena-Cesena | dove vederla orario e probabili formazioni

Si avvicina la sfida tra Modena e Cesena, in programma allo Stadio Braglia per la trentottesima giornata di Serie B. In questo articolo, scopriremo gli orari, le probabili formazioni e dove poter seguire il match in TV. Non perdere l’occasione di assistere a un confronto decisivo per entrambe le squadre!

Al Braglia andrà in scena la sfida di Serie B Modena-Cesena: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Al Braglia di Modena in scena la gara tra Modena-Cesena, valevole per la trentottesima giornata di Serie B. Andiamo a vedere chi scenderà in campo e dove si potrà vedere l’incontro. Le probabili . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Modena-Cesena: dove vederla, orario e probabili formazioni

Modena-Cesena: dove vederla, orario e probabili formazioni - Orario e dove vederla in tv Modena-Cesena si gioca alle ore 17:30 di lunedì 21 aprile per la trentaquattresima giornata di campionato di Serie B. Verrà trasmessa in esclusiva DAZN. 🔗calcionews24.com