Modena accoglie 23 futuri insegnanti americani | scambio culturale nelle scuole con l’Università della Georgia

Modena accoglie 23 futuri insegnanti americani in un emozionante scambio culturale con l'Università della Georgia. I partecipanti avranno l'opportunità di immergersi nella vita di classe, interagendo con alunni e insegnanti modenesi e preparando attività in lingua inglese come letture, giochi e canzoni. Un'occasione unica che celebra il sedicesimo compleanno della University of Georgia!

Partecipare attivamente alla vita di classe, per osservare e interagire con alunni e insegnanti modenesi, preparando anche iniziative pianificate come letture, giochi, canzoni e attività in lingua inglese.Ritorna a Modena e festeggia il sedicesimo compleanno “University of Georgia (UGA) and. 🔗Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Modena accoglie 23 futuri insegnanti americani: scambio culturale nelle scuole con l’Università della Georgia

