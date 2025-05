Mister Movie | Tom Cruise Svela | Retroscena Shock di Eyes Wide Shut e l’Emozionante Ricordo di Val Kilmer

Tom Cruise, icona di Hollywood, svela in un'intervista i retroscena sorprendenti di "Eyes Wide Shut" e condivide un emozionante ricordo dell'amico Val Kilmer. Scopri i segreti di questo cult di Kubrick e la profonda connessione tra i due attori. Per saperne di più, visita Mister Movie!

Articolo Offerto da MisterMovie.it Su MisterMovie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https:www.MisterMovie.it. L'icona di Hollywood si racconta a cuore aperto, Svelando i segreti del cult con Kubrick e Kidman e l'indelebile legame con l'amico Iceman di Top Gun. 🔗Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Mister Movie | Tom Cruise Svela: Retroscena Shock di Eyes Wide Shut e l’Emozionante Ricordo di Val Kilmer

Altre fonti ne stanno dando notizia

Tom Cruise Rivela i Segreti del Duello Epico con Jack Nicholson in Codice d’Onore; Mister Movie | Tom Cruise Rivela i Segreti del Duello Epico con Jack Nicholson in Codice d’Onore; Val Kilmer: Il Rifiuto di Top Gun, l’Amicizia con Cruise e il Ritorno Epico in Maverick; Mister Movie | Val Kilmer | Il Rifiuto di Top Gun l’Amicizia con Cruise e il Ritorno Epico in Maverick. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Tom Cruise: "C'è ancora un genere di film in cui non mi sono cimentato a dovere e vorrei rimediare" - Tom Cruise ha di recente rivelato in un'intervista che esiste un genere cinematografico in cui non ha recitato come vorrebbe, ma sogna di rimediare presto. 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Bella Kidman : Ecco la figlia di Tom Cruise e Nicole Kidman

Bella Kidman Cruise è la figlia adottiva della celebre ex-coppia di Hollywood Tom Cruise e Nicole Kidman.