Mister Movie | Suits LA Cancellato Ufficialmente | NBC Ferma lo Spin Off con Stephen Amell

Brutte notizie per i fan di "Suits": NBC ha ufficialmente cancellato lo spin-off con Stephen Amell, impedendo la realizzazione di una seconda stagione.

Mister Movie | Saw XI è stato Cancellato per Problemi di Produzione - Brutte notizie per i fan di Saw: il tanto atteso sequel Saw XI è stato ufficialmente cancellato, almeno secondo quanto riportato da Bloody Disgusting. Il film, originariamente programmato per l'uscita nelle sale il 27 settembre 2024, era stato successivamente posticipato al 26 settembre 2025. Tuttavia, un rapporto recente afferma che il progetto sia ormai "completamente morto" e che non vi siano più speranze per la sua realizzazione.