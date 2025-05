Mister Movie | Luca Argentero spegne i rumors sul ritiro e confessa | Sanremo? Un sogno!

Luca Argentero ha recentemente svelato i suoi progetti futuri in un’intervista a

Articolo Offerto da MisterMovie.it Su MisterMovie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https:www.MisterMovie.it. Articolo Offerto da MisterMovie.it Su MisterMovie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https:www.MisterMovie.it. LucaArgentero ha fatto chiarezza sul suo futuro artistico durante la sua ospitata a “Che Tempo Che Fa” da Fabio Fazio sul Nove. In risposta alle voci di un suo presunto addio alle scene, l’attore torinese è stato categorico:. 🔗Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Mister Movie | Luca Argentero spegne i rumors sul ritiro e confessa: “Sanremo? Un sogno!”

Approfondimenti da altre fonti

Mister Movie | The Couple: Simona Izzo e Luca Tommasini opinionisti? Indiscrezione bomba! - Cresce l'attesa per il debutto di The Couple, il nuovissimo reality show che vedrà Ilary Blasi al timone su Canale 5 a partire dalla prima serata di lunedì 7 aprile 2025. Mentre il pubblico attende di conoscere meglio le dinamiche del programma e le coppie in gara, emergono indiscrezioni significative riguardo ai possibili opinionisti che affiancheranno la conduttrice. Secondo voci insistenti, i prescelti potrebbero essere due figure note nel panorama dello spettacolo italiano. 🔗Leggi su mistermovie.it

Mister Movie | Chloë Sevigny in American Psycho di Luca Guadagnino? - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.mistermovie.it. L'attrice Chloë Sevigny esprime il desiderio di partecipare al prossimo adattamento di American Psycho. Scopri le sue idee sorprendenti! 🔗Leggi su mistermovie.it

Mister Movie | Luca Guadagnino aggiorna sul Remake di American Psycho - Preparati, fan dell'horror psicologico! Luca Guadagnino sta per portare sul grande schermo una nuova versione di "American Psycho", il romanzo cult di Bret Easton Ellis. E non si tratta di un semplice remake.Un Nuovo American Psycho sta Arrivando: Cosa Sappiamo Finora del RemakeLo sceneggiatore Scott Z. Burns sta lavorando sodo per creare una sceneggiatura che renda giustizia al materiale originale, e a quanto pare, sta venendo "molto bene". 🔗Leggi su mistermovie.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Stasera in tv: Troppo Cattivi su Italia 1; Nuova data di uscita per “Il permesso”, il film di Claudio Amendola in sala dal 6 aprile; Sanremo 2022, Luca Argentero super ospite della seconda serata del Festival; Luca Argentero, Alberto Angela, Alessandro Preziosi: ecco lista degli uomini italiani più desiderati. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Luca Argentero: età, quando torna Doc, moglie e figli, lauree, dove vive. Tutto sull’attore - Luca Argentero è tra gli attori più talentuosi del panorama tv e cinematografico italiano. Vanta partecipazioni a film di successo e ha lavorato con registi e colleghi di spessore, che hanno messo in ... 🔗cineblog.it

Luca Argentero cambia look: «Eravamo io, Robert Plant ed Eric Clapton... il resto è storia». Il commento esilarante di Edoardo Leo - Questa mattina, quando i fan di Luca Argentero hanno aperto Instagram si saranno spaventati: "Cos'è successo ai capelli dell'attore?" avranno pensato. Infatti, il protagonista della fiction di ... 🔗msn.com

Luca Argentero festeggia 47 anni e 20 di carriera. E svela il suo ruolo preferito… - Buon compleanno, Luca Argentero! Il 12 aprile il bello e bravo del cinema italiano ha compiuto 47 anni. Un compleanno festeggiato in un’occasione speciale: 20 anni di carriera. Nel 2025 l ... 🔗amica.it