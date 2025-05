Mister Movie | Kung Fury 2 riemerge dalle ceneri legali con un folle video di 10 minuti leakato!

Cinque anni dopo l'interruzione forzata della post-produzione a causa di controversie legali, il progetto da 34 milioni di euro è finalmente pronto a vedere la luce. Scopri tutti i dettagli e le novità che circondano questo atteso ritorno nel mondo dell'intrattenimento, solo su MisterMovie.it. Visita il nostro sito per rimanere sempre aggiornato sulle ultime notizie!

Cinque anni dopo che problemi legali avevano bloccato la post-produzione del progetto da 34 milioni di dollari, un selvaggio "sizzle reel" di dieci minuti per "KungFury 2" è trapelato online, inizialmente su YouTube e ora anche sui social.

Un video trapelato online riaccende le speranze per "Kung Fury II": tutti i dettagli sul sequel con Michael Fassbender, Arnold Schwarzenegger e David Hasselhoff.

Un video trafugato di Kung Fury: The Movie con Schwarzenegger e Fassbender accende le speranze per un film bloccato da anni tra battaglie legali e follia creativa.

