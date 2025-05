Mister Movie | Horizon di Kevin Costner | Destino Incerto Tra Sogni Western e Tempeste Finanziarie

Nel suo ambizioso progetto 'Horizon', Kevin Costner intreccia sogni di un'epoca western con le tempeste delle sfide finanziarie. Tuttavia, un imprevisto legale con New Line Cinema mette in discussione il destino della saga. Scopri di più su questa avvincente vicenda su MisterMovie.it, il tuo portale per tutte le notizie dell'intrattenimento!

L'ambiziosa saga Western 'Horizon' di KevinCostner affronta un nuovo scoglio legale con New Line Cinema, mettendo a rischio il futuro del franchise. Riuscirà il regista a salvare il suo colossale progetto?

