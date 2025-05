Mister Movie | Alan Ritchson da Reacher a War Machine | il nuovo sci-fi Netflix con Dennis Quaid!

Alan Ritchson, da indagatore in "Reacher" a protagonista in "War Machine", il nuovo film sci-fi di Netflix con Dennis Quaid, offre una fresca avventura di azione e suspense. Scopri tutte le novità su questo attesissimo titolo su Mister Movie, il tuo punto di riferimento per le ultime notizie dall'intrattenimento! Visita il sito: https://www.mistermovie.it.

Mister Movie | Alan Ritchson, la scena di combattimento di Reacher che è andata terribilmente male - Ok, parliamoci chiaro. Alan Ritchson interpreta un tipo tosto in Reacher. Ma indovina un po'? Anche Reacher può essere battuto, specialmente quando il suo interprete decide di fare tutto da solo! Di recente, Ritchson ha svelato un'esperienza folle accaduta durante le riprese di una sequenza di combattimento per il finale della terza stagione. Stiamo parlando di un colpo così forte che lo ha messo K. 🔗Leggi su mistermovie.it

Mister Movie | Alan Ritchson rivela come vorrebbe la Trama di Reacher 4 - La terza stagione di Reacher si è conclusa, ma la notizia del rinnovo per una quarta ha scatenato un'ondata di speculazioni. Quale romanzo cult sarà la prossima vittima dell'adattamento televisivo? Le voci impazzano, alimentate dalle dichiarazioni del protagonista Alan Ritchson e della co-star Maria Sten!Rivelazioni scottanti sul futuro di Reacher: anticipazioni e desideri.Alan Ritchson ha espresso il suo desiderio di vedere adattato "Vendetta a Ghiaccio" (Die Trying), il secondo romanzo della serie. 🔗Leggi su mistermovie.it

Mister Movie | Runner, Alan Ritchson e Owen Wilson Infiammano il Queensland! - Preparati ad un'esplosione d'azione! Alan Ritchson, reduce dal successo di "Reacher", e il mitico Owen Wilson sono i protagonisti di "Runner", un action-thriller adrenalinico. Le riprese sono iniziate il 31 marzo nel Queensland, in Australia, tra Brisbane e la Gold Coast.Alan Ritchson e Owen Wilson: Azione in "Runner"La trama? Ritchson interpreta Hank Malone, un corriere d'elite incaricato di consegnare un organo vitale a una bambina di sette anni. 🔗Leggi su mistermovie.it

War Machine, Dennis Quaid elogia Alan Ritchson nel nuovo film di fantascienza di Netflix - Dennis Quaid e Alan Ritchson hanno condiviso lo stesso set grazie a War Machine e, a detta di Quaid, la performance di Ritchson sarà fenomenale. Dennis Quaid dividerà la scena con Alan Ritchson ... 🔗comingsoon.it

Reacher star Alan Ritchson's new Netflix action movie is going to be "wild to watch" - War Machine, the action film starring Reacher's Alan Ritchson, has been teased as "wild" by Dennis Quaid. The upcoming Netflix film depicts the journey of the final recruits at a special ... 🔗digitalspy.com

Why Alan Ritchson Isn’t Interested In Doing A Jack Reacher Movie - Alan Ritchson has established ... and for now, Ritchson is happy returning for the fourth season of ‘Reacher.’ But would he ever consider doing a movie in that universe? The actor has a ... 🔗yardbarker.com