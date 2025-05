Mirkoeilcane annunciate le prime date del tour estivo 2025

Mirkoeilcane è entusiasta di annunciare le prime date del suo attesissimo tour estivo 2025. La partenza è fissata per il 20 maggio a Bolzano, seguito da imperdibili concerti a Roma e Pinerolo, promettendo una stagione di musica live indimenticabile per tutti i fan.

Roma, 12 mag. (askanews) – Mirkoeilcane è pronto a tornare dal vivo e annuncia le primedate del nuovo tourestivo: al via il 20 maggio dall’associazione culturale Waag (o Waaghaus) di Bolzano (Aquarium Unplugged), il 22 maggio al Quid di Roma, il 25 maggio al Pinerolo Sound Festival a Pinerolo (TO) in Piazza Roma, il 18 luglio a Sassari per l’Abbabula Festival e il 10 agosto a Passo Tonale (TN) per il Water Music Festival Questi appuntamenti saranno l’occasione per ascoltare, oltre ai brani più amati del suo repertorio, “Toro”, l’ultimo singolo, pubblicato lo scorso 25 marzo e presentato in anteprima all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Conferma dell’originalità e della cifra stilistica di Mirkoeilcane, capace di fondere con maestria suoni pop e scrittura d’autore, “Toro” affronta il delicato equilibrio tra aspettative e realtà, sottolineando l’importanza di riscoprire l’intuito personale e la volontà, al di là delle illusioni e delle scorciatoie offerte da credenze e superstizioni. 🔗Leggi su Ildenaro.it

