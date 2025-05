Mio fratello ha visto tutto e si è reso subito conto è stato sotto choc | Brignone racconta la caduta che non ha mai voluto riguardare

Quella caduta ha segnato un momento cruciale nella vita di Federica Brignone. Intervistata a Verissimo, la campionessa sciistica racconta come abbia affrontato l'infortunio avvenuto subito dopo una vittoria storica nella Coppa del Mondo generale. Con 42 punti sulla gamba e un sogno interrotto, Federica si apre sulla sua esperienza, dimostrando la forza e la resilienza che l'hanno sempre contraddistinta.

Quella caduta non l’ha mai voluta riguardare. “Non ne trovo il nesso, ho accettato di essermi fatta male“, spiega Federica Brignone un mese dopo il terribile infortunio sugli sci, ospite di Verissimo su Canale 5. La campionessa valdostana, che pochi giorni prima aveva vinto la Coppa del Mondo generale, si è ritrovata di colpo in un letto di ospedale con 42 punti sulla gamba, con il sogno delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 di colpo messo in discussione. Ancora oggi Brignone non sa se potrà partecipare ai Giochi in Italia, ma per il momento la sua priorità è il recupero: “È passato un mese dalla caduta, che è stato però super positivo dal punto della ripresa. Mi hanno operato subito e l’intervento è andato molto bene. Ho la possibilità di migliorare un pochino ogni giorno. Un periodo che non mi aspettavo di vivere, ma può succedere e bisogna metterlo in conto”. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Mio fratello ha visto tutto e si è reso subito conto, è stato sotto choc”: Brignone racconta la caduta che non ha mai voluto riguardare

