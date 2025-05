mio figlio lorenzo musetti è un top ten ma la mia vita non cambia mi piace così

In breve da Zazoom:

AGI - C'è un signore di 57 anni che domenica notte, appena finito il derby azzurro di doppio tra i fratelli Berrettini e Musetti-Sonego si è messo in macchina e da Roma è tornato nella sua Carrara, guidando per 400 chilometri. “Domani io e mia moglie Sabrina dobbiamo tornare a lavorare, io sono operaio in una cava di marmo, lei segretaria”. Non è uno dei tanti appassionati che affollano il Foro ma Francesco Musetti, il papà di Lorenzo, l'azzurro appena entrato nella top ten. L'Agi ha seguito il doppio che suo figlio e l'altro Lorenzo hanno vinto con un supertiebreak al cardiopalma (67-62-108) in tribuna accanto a lui, in jeans, giacca blu, sneaker e battuta pronta, il primo di una fila composta da amici storici di Lorenzo, la mamma, gli zii: tra tanti “Dai Lore”, incitazioni a Sonego, complimenti sinceri agli avversari (“li conosco da quando erano bambini,”) battute da circolo rivolte al figlio (“La seconda a 130 km all'ora potevo servirla pure io”) e riflessioni su cosa significa essere il padre di un campione. 🔗Leggi su Agi.it