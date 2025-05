Minerva Ambiente approvato in utile il bilancio 2024 crescono la raccolta differenziata ed i servizi ai Comuni

Minerva Ambiente ha approvato il bilancio 2024, evidenziando la crescita della raccolta differenziata e dei servizi offerti ai comuni. Durante l'Assemblea dei soci, tenutasi nella sede di Colleferro, è stato presentato il bilancio al 31 dicembre 2024, sottolineando il progresso dalla sua operatività avviata nel dicembre 2019.

Si è svolta, presso la sede di Minerva, in Via Tiziano a Colleferro, l'Assemblea dei soci di Minerva Ambiente che ha visto la presentazione del bilancio economico al 31.12.2024. La società che ha avviato l'operatività il 1° dicembre 2019, serve al momento i dieci Comuni di Colleferro, Segni.

