Mind Innovation Week a Milano | la sinergia tra ricerca advocacy e Terzo settore in sanità

La Mind Innovation Week a Milano ha messo in luce la crescente sinergia tra ricerca, advocacy e Terzo Settore nella sanità. Le figure di spicco del non profit hanno condiviso esperienze e best practices, evidenziando il ruolo cruciale di queste realtà nella definizione delle politiche sociali e nel miglioramento dell'assistenza sanitaria.

Il ruolo del Terzosettore emerge con sempre maggior forza nel panorama sanitario, contribuendo in modo significativo alle politiche sociali, alla ricerca e all'advocacy. Durante l'evento svoltosi oggi a Milano, le personalità di rilievo del no profit sanitario hanno condiviso le proprie esperienze e proposte per un sistema sanitario nazionale più inclusivo e performante, enfatizzando .

