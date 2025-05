Minaccia la moglie poi scappa in auto ubriaco e senza patente | denunciato

Serata turbolenta a Borgonovo l'11 maggio, quando un uomo indiano di 40 anni è stato denunciato dai carabinieri per gravi reati. Il soggetto, residente nel comune, è accusato di maltrattamenti in famiglia, guida in stato di ebbrezza e guida senza patente. Le circostanze dell'episodio stanno emergendo dalle indagini avviate dalle forze dell'ordine.

Approfondimenti da altre fonti

Parma, accoltella moglie e scappa in auto: morto in incidente stradale - Ha accoltellato la moglie ed è scappato in auto, ma durante la fuga è rimasto coinvolto in un incidente stradale ed è morto sul colpo. È successo questa mattina a San Secondo Parmense, in provincia di Parma. I Carabinieri sono intervenuti in un’abitazione a borgo Bertani, dove è stata segnalata la violenta lite tra due coniugi, entrambi nordafricani.La donna, accoltellata dal marito, è stata trasportata in ospedale dove è ricoverata in gravi condizioni. 🔗Leggi su lapresse.it

Cremona, si nasconde dietro sedile nell’auto della ex moglie e la minaccia con un flacone di benzina: “Ti brucio” - Cremona, 22 marzo 2025 – I carabinieri hanno arrestato un uomo in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Cremona: è accusato di atti persecutori e sequestro di persona ai danni della ex moglie. Secondo le indagini, avrebbe vessato la donna da tempo, seguendola e minacciandola di morte. Stando a quanto emerso qualche giorno fa, dopo averla seguita per l'ennesima volta, è riuscito ad infilarsi nella macchina della ex e lì, accovacciato sul sedile posteriore, l'ha attesa, l'ha afferrata per i capelli, l'ha bloccata e minacciata di morte, ... 🔗Leggi su ilgiorno.it

Accoltella la moglie davanti ai bambini e poi scappa. I piccoli urlano «aiuto» per strada: muore dopo lo schianto in auto - Una donna è stata accoltellata nella mattinata di oggi, venerdì 2 maggio, a San Secondo Parmense. A dare l’allarme sarebbero stati i figli piccoli, che sono scappati fuori di casa e hanno urlato chiedendo aiuto. Una vicina di casa li ha sentiti e ha chiamato i soccorsi. Il marito della vittima è scappato dopo l’aggressione ed è morto dopo essersi schiantato con la propria auto contro un furgone. L’uomo sarebbe rimasto coinvolto in un grave incidente all’altezza di un distributore di carburante, a poche centinaia di metri dall’abitazione. 🔗Leggi su open.online

