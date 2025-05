Minaccia la compagna e aggredisce i carabinieri | arrestato

Un moldavo di 43 anni è stato arrestato dai carabinieri della sezione Radiomobile di Padova per resistenza a pubblico ufficiale e maltrattamenti in famiglia. L'episodio, avvenuto la notte tra sabato e domenica 11 maggio nell'Arcella, è stato segnalato tramite la linea 112, portando all'intervento delle autorità per porre fine alla situazione di violenza.

I carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Padova hanno arrestato in flagranza dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e maltrattamenti in famiglia un moldavo 43enne. I fatti si sono verificati nella notte tra sabato e domenica 11maggio all'Arcella quando tramite la linea 112.

