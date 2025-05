Milanobimbo di 3 anni cade dal balcone

Un tragico incidente si è verificato a Milano, dove un bambino di tre anni è caduto dal balcone del II° piano della sua casa nel quartiere Gratosoglio. Il piccolo, che stava giocando all'aperto, ha scavalcato la ringhiera ed è precipitato. Attualmente le sue condizioni sono gravi. I genitori, di origine pakistana, sono sotto choc.

21.50 Un bambino di 3 anni è precipitato dal II° piano della sua abitazione in zona Gratosoglio ,a Milano, nel tardo pomeriggio. E' grave. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, stava giocando sul balcone quando ha scavalcato la ringhiera ed è precipitato di sotto. I genitori di origine pachistana, che in quel momento erano distratti, non si sarebbero accorti che il figlio stesse correndo un grave pericolo. Il bimbo è stato trasportato in elicottero all'ospedale Niguarda in codice rosso.Al momento tutto fa pensare ad un incidente. 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it