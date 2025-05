Milano tranviere muore dopo pranzo con colleghi | finiti in ospedale dopo intossicazione

Tragedia a Milano: Davide Teruzzi, un tranviere di 50 anni, è morto dopo un pranzo con i colleghi che ha portato all'intossicazione alimentare di alcuni di loro. Ricoverato in ospedale, la sua scomparsa ha scosso la comunità. Sarà l'autopsia, disposta dalla Procura, a fare luce sulle cause del decesso.

Il pranzo con i colleghi, il malore, l'ospedale e poi il decesso. Sarà probabilmente l'autopsia, disposta dalla Procura di Milano, a chiarire le cause della morte di Davide Teruzzi, tranviere di 50 anni dipendente di Atm (l'azienda dei trasporti milanesi), scomparso dopo essere stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Raffaele. 🔗Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Milano, tranviere muore dopo pranzo con colleghi: finiti in ospedale dopo intossicazione

