Milano tranviere di Atm muore dopo il pranzo con i colleghi | in 5 erano finiti in ospedale intossicati

Un pranzo apparentemente innocuo tra colleghi ha assunto toni drammatici, segnando una perdita incolmabile nel trasporto pubblico milanese. Davide Teruzzi, conducente di tram Atm con 24 anni di carriera, è tragicamente deceduto all'età di 50 anni dopo aver lottato in terapia intensiva. La sua morte, avvenuta all'ospedale San Raffaele di Milano, ha lasciato un profondo dolore tra i suoi colleghi e nella comunità.

Un semplice pranzo tra colleghi si è trasformato in una tragedia che ha scosso il mondo del trasporto pubblico milanese. Davide Teruzzi, conducente di tram Atm da 24 anni, è morto domenica 11 maggio all’ospedale San Raffaele di Milanodopo giorni di agonia in terapia intensiva. Aveva appena 50 anni e lavorava al deposito Leoncavallo, da cui partono le linee 5, 12 e 33.Leggi anche: Incendio nella Asl in Italia, sul posto i vigili del fuoco: cosa è successoLa causa della morte è ancora incerta e sarà l’autopsia a chiarire se si sia trattato di una intossicazione alimentare o se siano entrati in gioco altri fattori. Al momento, tuttavia, l’ipotesi alimentare è quella su cui si stanno concentrando le indagini, dato che l’uomo si era sentito male dopo aver pranzato in un ristorante convenzionato con Atm. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Milano, tranviere di Atm muore dopo il pranzo con i colleghi: in 5 erano finiti in ospedale intossicati

Tranviere Atm muore dopo un pranzo tra colleghi a Milano, anche altri si erano sentiti male: disposta l'autopsia - Milano, 12 maggio 2025 – Un pranzo tra colleghi, i malesseri e le cure mediche al pronto soccorso. Poi, per uno di loro, un attacco cardiaco e una nuova corsa in ospedale a Milano: Davide Teruzzi, conducente di tram Atm del deposito Leoncavallo, è morto domenica 11 maggio, dopo qualche giorno di ricovero. Sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso del 50enne.Il pranzo tra colleghiIl pranzo tra colleghi si è svolto domenica 4 maggio in un ristorante vicino alla Stazione Centrale di Milano, convenzionato da anni con Atm.

Davide Teruzzi, tranviere Atm ha un malore e muore dopo il pranzo con i colleghi. Altri 5 intossicati: ristorante sotto indagini - Domenica 4 maggio Davide Teruzzi e 5 colleghi hanno pranzato, come facevano spesso, in un ristorante di via Fabio Filzi, vicino alla stazione Centrale a Milano.

Tranviere Atm muore dopo un pranzo tra colleghi, altri 4 si sono sentiti male: disposta autopsia - Davide Teruzzi è deceduto domenica 11 maggio all'ospedale San Raffale di Milano. Il tranviere 50enne di Atm una settimana prima si era sentito male dopo un pranzo con i colleghi in un ristorante convenzionato con l'azienda.

