Davide Teruzzi, un noto tranviere milanese con 24 anni di esperienza, ci ha lasciato all'età di 50 anni a causa di un arresto cardiaco. Amato dai colleghi del deposito Leoncavallo, guidava con passione i tram delle linee 5, 12 e 27. La sua presenza nel servizio pubblico ha segnato la vita di molti cittadini, che lo ricordano con affetto e stima.

In servizio da 24 anni, Davide Teruzzi era un volto noto tra i colleghi del deposito Leoncavallo e abitualmente guidava i tram delle linee 5, 12 e 27 Davide Teruzzi, 50 anni, storico tranviere dell’Atm di Milano, è morto per un arresto cardiaco presso l’ospedale San Raffaele, dove era stato r 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Milano, tranviere Davide Terruzzi morto per infarto dopo pranzo con i colleghi Atm al ristorante Friends, 5 di loro finiti in ospedale intossicati

Tranviere Atm muore dopo un pranzo tra colleghi a Milano, anche altri si erano sentiti male: disposta l’autopsia - Milano, 12 maggio 2025 – Un pranzo tra colleghi, i malesseri e le cure mediche al pronto soccorso. Poi, per uno di loro, un attacco cardiaco e una nuova corsa in ospedale a Milano: Davide Teruzzi, conducente di tram Atm del deposito Leoncavallo, è morto domenica 11 maggio, dopo qualche giorno di ricovero. Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso del 50enne.Il pranzo tra colleghiIl pranzo tra colleghi si è svolto domenica 4 maggio in un ristorante vicino alla Stazione Centrale di Milano, convenzionato da anni con Atm. 🔗Leggi su ilgiorno.it

