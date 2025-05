Milano si sentono male dopo il pranzo aziendale | Davide Teruzzi viene dimesso e muore dopo 4 giorni

Domenica 4 maggio, una cena aziendale fra colleghi dell’Atm si è trasformata in un tragico incubo. Dopo un pranzo al ristorante Friends, diversi dipendenti hanno avvertito sintomi di malessere. Davide Teruzzi, uno di loro, è stato poi dimesso dall'ospedale, ma purtroppo è deceduto dopo quattro giorni, sollevando interrogativi inquietanti sulla sicurezza alimentare.

Quella che doveva essere una cena conviviale fra dipendenti di Atm, l’azienda dei trasporti milanesi, si è trasformata in dramma. Domenica 4 maggio, una decina di colleghi ha mangiato al Friends di via Fabio Filzi, ristorante con convenzione storica con Atm.Alcuni hanno scelto risotto, altri frittura di calamari.Nelle ore successive, cinque di loro hanno accusato nausea e dolori addominali.Il gruppo è stato trasportato in codice giallo al Pronto Soccorso; tutti sono stati dimessi con diagnosi di intossicazione alimentare.Il peggio al rientro a casa: il caso di DavideTeruzziFra i dimessi c’era DavideTeruzzi, 50 anni, tranviere di Atm da 24 anni, in servizio sulle linee 5, 12 e 27. Mercoledì 7 maggio Teruzzi ha avuto un nuovo malore e si è recato autonomamente al San Raffaele:Ricoverato in codice rosso, il 50enne è stato intubato. 🔗Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Milano, si sentono male dopo il pranzo aziendale: Davide Teruzzi viene dimesso e muore dopo 4 giorni

